Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Hochdorf - Auto überschlägt sich

Hoher Sachschaden entstand am Montag bei einem Unfall bei Hochdorf.

Ulm (ots)

Kurz vor 22.30 Uhr fuhr der 20-Jährige in der Landesstraße zwischen Degernau und Appendorf. Dort überholte er mit seinem BMW ein anderes Auto. Beim Überholen geriet er auf den linken Grünstreifen und lenkte gegen. Er verlor die Kontrolle über sein Auto und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Neben der Fahrbahn überschlug sich der BMW und kam in einem Acker auf dem Dach zum Liegen. Der Rettungsdienst brachte den jungen Mann in ein Krankenhaus. Ersten Erkenntnissen dürfte er den Unfall unbeschadet überstanden haben. Durch den Unfall flossen Betriebsstoffe in den Acker. Die Feuerwehr kümmerte sich darum und grub das betroffene Erdreich ab. Den Schaden schätzt die Polizei auf etwa 20.000 Euro.

Tipp der Polizei: "Die Teilnahme am Straßenverkehr erfordert ständige Vorsicht und gegenseitige Rücksicht. Jeder Verkehrsteilnehmer hat sich so zu verhalten, dass kein anderer geschädigt, gefährdet, behindert oder belästigt wird". So lautet die Grundregel für alle Verkehrsteilnehmer.

+++++++ 0501744

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell