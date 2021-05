Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Erstmeldung: Schwerer Lkw-Unfall auf A 44 bei Diemelstadt; derzeit Vollsperrung in Richtung Kassel

Kassel (ots)

Autobahn 44 (Landkreis Waldeck-Frankenberg): Auf der A 44 in Richtung Kassel ist es gegen 15:20 Uhr zu einem schweren Lkw-Unfall gekommen. Wie die vor Ort eingesetzten Beamten der Polizeiautobahnstation Baunatal berichten, befindet sich die Unfallstelle etwa 500 Meter hinter der Anschlussstelle Diemelstadt. Nach ersten Meldungen ist dort an einem Stauende ein Sattelzug auf einen anderen Lkw aufgefahren. Dabei ist der Fahrer des auffahrenden Sattelzuges offenbar in seinem Fahrzeug eingeschlossen worden. Die Rettungsarbeiten dauern derzeit an. Über die Art und Schwere seiner Verletzungen liegen derzeit noch keine weiteren Informationen vor. Ein Rettungshubschrauber ist ebenfalls im Einsatz. Der Fahrer des anderen Sattelzuges ist nach ersten Erkenntnissen leicht verletzt worden.

Aufgrund des Unfalls ist die A 44 in Richtung Kassel derzeit ab der Anschlussstelle Diemelstadt voll gesperrt. Es wird als Umleitung die U 71 empfohlen.

Wir berichten nach.

