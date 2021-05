Polizei Wolfsburg

POL-WOB: 34-jährige Vermisste mit Hubschrauber gesucht

Wolfsburg (ots)

Königslutter, Rottorfer Straße

03.05.2021, 18.39 - 19.55 Uhr

Montagabend wurde eine 34-Jährige aus einer Klinik in Königslutter vermisst. Umfangreiche Suchmaßnahmen, inklusive eines Hubschraubereinsatzes, führten zum Auffinden der Vermissten. Die Frau war leicht verletzt und wurde zurück in die Klinik gebracht.

Am frühen Montagabend verließ die 34-Jährige die Klinik in unbekannte Richtung. Aufgrund ihres gesundheitlichen Zustandes wurden umgehend Suchmaßnahmen unter Beteiligung eines Hubschraubers der Bundespolizei eingeleitet. Nach einer ca. einstündigen intensiven Suche wurde die Vermisste im Bereich des Skater-Parks gefunden. Sie war leicht verletzt und wurde mit einem Rettungswagen wieder in die Klinik gefahren, wo sie medizinisch versorgt wurde. Im Rahmen der Suchmaßnahmen wurde die Bahnstrecke Braunschweig - Helmstedt kurzfristig geperrt.

