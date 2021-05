Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Häusliche Gewalt - Täter in Haft

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, 24.04.2021

Bereits am letzten Samstag im April, 24.04.2021 kam es gegen 13.30 Uhr in einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Wolfsburger Innenstadt zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen der 29 Jahre alten Wohnungsinhaberin und einem 19 Jahre alten Bekannten. Im Rahmen dieser Auseinandersetzung wurde die 29-Jährige so schwer verletzt, dass sie im dem Klinikum Wolfsburg zugeführt und stationär aufgenommen werden musste.

Die Verletzungen erwiesen sich in der Folge als lebensgefährlich, so dass die 29-Jährige in eine Spezialklinik verlegt und operiert wurde.

Die Staatsanwaltschaft Braunschweig stufte nach eingehenden ärztlichen Untersuchungen die Tat als versuchten Totschlag ein und beantragte gegen den 19-jährigen Täter Untersuchungshaft, welchem durch das Amtsgericht in Wolfsburg stattgegeben wurde.

Der 19 Jahre alte Täter war nach der Tat untergetaucht, wurde nun im Rahmen eines Einbruchdiebstahls am 03.05.2021 fest- und in Untersuchungshaft genommen.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell