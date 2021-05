Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Alkoholisierter Autofahrer ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Wolfsburg (ots)

Helmstedt, Vorsfelder Straße

01.05.2021, 11.23 Uhr - 12.30 Uhr

Ein aufmerksamer Zeuge half der Polizei am 1. Mai, einen alkoholisierten Autofahrer zu stoppen. Der Zeuge meldete sich am Samstagmorgen um 11.23 Uhr bei der Polizei und teilte den Beamten mit, dass vor ihm, auf der Marientaler Straße, ein weißer Caddy in Schlangenlinien unterwegs sei. An einer dort befindlichen Tankstelle befuhr der Fahrzeugführer eine Einbahnstraße in entgegengesetzter Richtung und rammte in der Vorsfelder Straße Höhe eines Fahrzeughändlers beinahe ein dort geparkten PKW. An der Ampelkreuzung Nordertor hatte die Polizei den weißen Caddy erreicht und durch Querstellen eines Funkstreifenwagens eine Weiterfahrt des Caddys verhindert.

Bei dem Fahrzeugführer handelte es sich um einen 35 Jahre alten Mann aus Osteuropa. Bei der Kontrolle des Fahrzeugführers stellten die Beamten starken Alkoholgeruch in der Atemluft des Fahrers fest.

Ferner zeigte der Fahrzeugführer so starke Ausfallerscheinungen, dass eine Kommunikation kaum möglich war. Der Aufforderung seinen Führerschein und Fahrzeugschein auszuhändigen kam der Caddy-Fahrer nicht nach, sondern reichte den Beamten lediglich seinen Pass herüber.

Einen Atemalkoholtest lehnt der 35-Jährige ab, so dass die Beamten den Fahrzeugführer ins Klinikum nach Helmstedt verbrachten, wo dem 35-Jährigen eine Blutprobe entnommen wurde.

Aufgrund der Gesamtumstände geht die Polizei davon aus, dass der 35-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist und hat, neben einer Anzeige wegen Fahrens unter Alkoholeinfluss, auch ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wegen Fahrens ohne gültige Fahrerlaubnis eingeleitet.

Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell