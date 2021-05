Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Nebengebäude gerät in Brand - Ursache unklar

Wolfsburg (ots)

Helmstedt, Friedrichstraße

03.05.2021, 01.13 Uhr

Aus bislang ungeklärter Ursache geriet in den frühen Morgenstunden des Montags das Nebengebäude eines Reihenmehrfamilienhauses in der Friedrichstraße in Brand. Gegen 01.13 Uhr hatte ein aufmerksamer Anwohner der Nordstraße einen Feuerschein aus dem Bereich Vorsfelder Straße / Friedrichstraße wahrgenommen und umgehend Polizei und Feuerwehr alarmiert.

Minuten später waren die Rettungskräfte vor Ort und stellten fest, dass das Nebengebäude eines Mehrfamilienreihenhauses in der Friedrichstraße bereits in Vollbrand stand. Aufgrund der zusammenhängenden Bauweise drohte das Feuer auf benachbarte Gebäudeteile überzugreifen. Daher wurden umgehend rund 20 Personen aus den umliegenden und gefährdeten Häusern evakuiert. Das DRK Helmstedt und die Feuerwehr übernahmen die Versorgung der Evakuierten. Die Freiwilligen Feuerwehren aus Helmstedt, Emmerstedt und Grasleben waren mit etwa 60 bis 70 Kameradinnen und Kameraden im Einsatz und verhinderten, dass die Flammen auf benachbarte Gebäude übergreifen konnten.

Gegen 02.21 Uhr waren die Flammen gelöscht und der Brandort an die Polizei übergeben.

Die Bewohner der evakuierten Häuser konnten nach Beendigung der Löscharbeiten wieder in ihre Häuser zurückkehren. Die Bewohner des brandbetroffenen Hauses kamen zunächst bei Nachbarn unter.

Die Polizei hat den Brandort beschlagnahmt und mit den Untersuchungen zur Brandursache begonnen. Die Brandermittler bitten darum, dass Zeugen, die Hinweise zur Brandentstehung geben können, sich auf der Polizeiwache in Helmstedt, Rufnummer 05351/521-0 melden.

Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell