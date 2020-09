Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Einbruch in Wohnung

Heinsberg-Hülhoven (ots)

Unbekannte Täter drangen in der Nacht zu Donnerstag (10. September) in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Hülhovener Straße ein. Aus dem Inneren entwendeten sie eine Geldbörse mit Bargeld, Ausweisdokumente sowie ein Paar Turnschuhe.

