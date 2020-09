Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Brand einer Hausfassade

Übach-Palenberg-Marienberg (ots)

Aus bisher ungeklärter Ursache geriet in der Zeit zwischen Dienstag (8. September), 18 Uhr und Mittwoch (9. September), 13 Uhr, die Fassade eines Hauses an der Schulstraße in Brand. Dabei wurde sie leicht beschädigt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Klärung der Brandursache aufgenommen.

