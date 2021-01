Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Junge Fahrerin ohne Fahrerlaubnis ++ Fuß rutscht vom Bremspedal - Unfall an der Einmündung ++ Kiste Bier von Terrasse gestohlen ++ Kiste Bier von Terrasse gestohlen ++

RotenburgRotenburg (ots)

Junge Fahrerin ohne Fahrerlaubnis

Rotenburg. Trotz eines bestehenden Fahrverbots hat sich eine 19-jährige Autofahrerin in der Nacht zum Mittwoch an das Steuer eines Renault gesetzt. Die Polizei stoppte die junge Frau gegen 0.30 Uhr auf dem Gelände einer Tankstelle am Rönnebrocksweg. Die 19-Jährige war den Beamten bereits in anderer Sache bekannt. Deshalb kam bei der Kontrolle schnell heraus, dass sie gar nicht fahren durfte. Die Polizei leitete ein Strafverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis gegen sie ein.

Fuß rutscht vom Bremspedal - Unfall an der Einmündung

Elsdorf. Weil er vom Bremspedal abrutschte, hat ein 53-jähriger Autofahrer am Dienstagabend im Einmündungsbereich der Kreisstraßen 130 und 126 einen Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden verursacht. Der Mann war gegen 20.30 Uhr auf der K 130 unterwegs. Durch das Missgeschick fuhr er mit seinem Skoda unbeabsichtigt in den Einmündungsbereich ein und kollidierte mit dem Skoda eines 61-Jährigen. Den Blechschaden beziffert die Polizei auf rund zehntausend Euro. Menschen wurden nicht verletzt.

Kiste Bier von Terrasse gestohlen

Bremervörde. Eine Kiste alkoholfreies Bier haben Unbekannte in den vergangenen Tagen in der Bürgermeister-Hey-Straße gestohlen. Sie stand gut gekühlt auf der Terrasse eines Mehrparteienhauses. Den Schaden gibt die Polizei mit siebzehn Euro an.

Kiste Bier von Terrasse gestohlen

Sottrum. Im Verlauf des Dienstags sind unbekannte Täter in ein Wohnhaus an der Oldenburger Straße eingedrungen. Mit einem Stein warfen sie auf der Rückseite eine Fensterscheibe ein. Die Täter durchstöberten die zweigeschossige Wohnung und nahmen letztlich Schmuck mit.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Rotenburg

Pressestelle

Heiner van der Werp

Telefon: 04261/947-104

E-Mail: pressestelle(at)pi-row.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell