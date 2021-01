Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Unfallflucht in der Hamburger Straße - Polizei bittet um Hinweise ++

RotenburgRotenburg (ots)

Unfallflucht in der Hamburger Straße - Polizei bittet um Hinweise

Sittensen. Nach einer Unfallflucht, die sich am Dienstagmorgen in der Hamburger Straße ereignet hat, suchen die Beamten der Polizeistation Sittensen nach dem noch unbekannten Fahrer eines silberfarbenen oder grauen Autos. Eine 25-jährige Autofahrerin war kurz vor 7 Uhr mit ihrem BMW in Richtung Tiste unterwegs, als ihr das gesuchte Fahrzeug zum Teil auf ihrer Fahrbahn entgegengekommen sei. Trotz eines Ausweichmanövers konnte die junge Frau nicht verhindern, dass die linken Spiegel der beiden Fahrzeuge zusammenschlugen. Der Fahrer des silbernen Fahrzeugs setzte seine Fahrt von der Harburger Straße auf die Stader Straße in Richtung Autobahn fort. Um den Schaden hat er sich nicht gekümmert. Hinweise bitte an die Polizeistation Sittensen unter Telefon 04282/59414-0.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Rotenburg

Pressestelle

Heiner van der Werp

Telefon: 04261/947-104

E-Mail: pressestelle(at)pi-row.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell