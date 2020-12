Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Zwei Verkehrsunfallfluchten auf der B 248 zwischen Echte und Northeim

NortheimNortheim (ots)

37589 Kalefeld, B 248 zwischen Echte und Northeim; Mittwoch, 09.12.2020, 06:35 Uhr sowie 18:45 Uhr

KALEFELD (TH) Am gestrigen Tage ist es zu zwei Verkehrsunfallfluchten auf der B 248 gekommen. Am Mittwochmorgen gegen 06:35 Uhr befuhr ein bislang unbekannter Fahrzeugführer die B 248 von Imbshausen in Richtung Echte. Hierbei missachtete er das Rechtsfahrverbot und fuhr zu weit mittig, weshalb es zu einem Zusammenstoß mit dem Außenspiegel eines entgegenkommenden Lkw kam. Durch diesen Zusammenstoß wurde der Außenspiegel des Lkw aus der Halterung gerissen und gegen den Pkw einer 57-jähr. Frau aus Bad Gandersheim geschleudert. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. An dem Lkw sowie dem Pkw entstand jeweils ein Schaden i. H. v. ca. 1000,--- Euro.

Auf der B 248 zwischen Imbshausen und Wiebrechtshausen ereignete sich am Mittwochabend gegen 18:45 Uhr eine weitere Verkehrsunfallflucht. Auch in diesem Fall missachtete ein bislang unbekannter Fahrer eines Lkw das Rechtsfahrgebot, fuhr zu weit mittig und kollidierte mit dem Außenspiegel eines entgegenkommenden Feuerwehrfahrzeuges. Hierdurch wurde das Fahrzeug der Feuerwehr Northeim am Außenspiegel und an der Fahrerkabine beschädigt; der Sachschaden beläuft sich auf ca. 1000,--- Euro.

Zeugen, die Hinweise auf das jeweilige unfallverursachende Fahrzeug geben können, wenden sich bitte an die Polizei Northeim unter der Tel.: 05551-70050.

