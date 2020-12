Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Länderübergreifende Schwerpunktkontrollen zur Bekämpfung der Hauptunfallursache "Alkohol und Drogen" - Kontrollen im Landkreis Northeim verliefen erfreulich

NortheimNortheim (ots)

Landkreis Northeim; Mittwoch, 09.12.2020, 06:00 Uhr bis Donnerstag, 10.12.2020, 06:00 Uhr

LANDKREIS NORTHEIM (TH) Fahren unter Einfluss von Alkohol und / oder Drogen gehört nach wie vor zu den Hauptunfallursachen, insbesondere im Zusammenhang mit schweren Verkehrsunfällen. Zudem stehen der "Radverkehr" und die "Ablenkung im Straßenverkehr" durch die Nutzung mobiler Endgeräte während der Teilnahme am Straßenverkehr ebenfalls im Fokus der polizeilichen Verkehrssicherheitsarbeit.

Aus diesem Grund wurde auch in diesem Jahr eine länderübergreifende Schwerpunktaktion zur Bekämpfung der Hauptunfallursachen "Alkohol- und Drogeneinfluss" durchgeführt. Im Zeitraum von Mittwoch, 09.12.2020, 06:00 Uhr bis Donnerstag, 10.12.2020, 06:00 Uhr, erfolgten entsprechende Kontrollen durch Beamte der Polizeiinspektion Northeim auch im Landkreis Northeim. "Erfreulicherweise konnte bei fast 100 kontrollierten Fahrzeugführern keine Beeinflussung durch alkoholische Getränke oder andere berauschende Substanzen festgestellt werden", berichtetet Polizeioberkommissar Lukas Theinl, Pressesprecher der Polizeiinspektion Northeim.

Jedoch fielen bei den Kontrollen zwei Pkw aufgrund von Verstößen gegen die geltenden Vorschriften der Corona-Verordnung auf. So war ein Pkw auf der B 64 in Höhe der Einfahrt Orxhausen gegen 22:00 Uhr mit drei Personen aus drei unterschiedlichen Haushalten besetzt. Kurze Zeit später gegen 22:30 Uhr stellten Beamte der Polizei Northeim bei einer Kontrolle eines Pkw in der Einbecker Landstraße in Northeim fünf Insassen fest, die aus drei verschiedenen Haushalten kommen. Gegen alle Insassen wurden entsprechende Ordnungswidrigkeitenanzeigen gefertigt.

