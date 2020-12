Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Zeugen zu Verkehrsunfallflucht mit verletztem Fahrradfahrer gesucht

EinbeckEinbeck (ots)

Einbeck (DJ)

37574 Einbeck, Krzg. Hansestraße/Hullerser Landstraße,

09.12.2020, 05.40 Uhr

Am 09.12.2020, 05.40 Uhr, kam es in Einbeck im Kreuzungsbereich Hansestraße/Hullerser Landstraße zu einer Verkehrsunfallflucht mit einem verletzten Fahrradfahrer.

Ein aus der Hansestraße kommender Pkw beachtete nicht das Haltgebot an der Kreuzung Hansestr./Hullerser Landstraße und fuhr ohne anzuhalten in den Kreuzungsbereich und weiter in Richtung Logistikzentrum der Brauerei.

Er übersah dabei einen auf dem dortigen bevorrechtigten Fahrradweg in Richtung Einbeck fahrenden Fahrradfahrer.

Dieser wich diesem Pkw aus, um einen Zusammenstoß mit dem Pkw zu vermeiden. Anschließend kam es zu einem Zusammenstoß des Fahrradfahrers mit einem aus der Hullerser Landstraße in die Hansestraße abbiegenden Pkw.

Diesem Pkw-Fahrer war die Sicht auf den ausweichenden Fahrradfahrer durch den anderen Pkw genommen. Es kam Zusammenstoß.

Der Fahrradfahrer wurde dabei verletzt.

Der die Vorfahrt missachtende Pkw setzte seine Fahrt fort ohne sich um die Unfallfolgen zu kümmern.

Gesucht wird dazu ein grauer bzw. dunkelgrauer Pkw Ford. Hinweise bitte an die Polizei Einbeck unter 05561/94978-0

