Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Geldbörse unterschlagen

UslarUslar (ots)

USLAR (js) Am 07.12.20, gegen 19.00 Uhr, war eine 67-jährige Kundin aus Uslar im Rewe-Markt in der Stiftstraße in Uslar einkaufen. Anschließend verstaute sie ihre Einkäufe im Auto, stellte den Einkaufswagen zurück und verließ den Parkplatz. Kurz danach bemerkte sie, dass ihre rote Geldbörse mit diversen Papieren und einem höheren Bargeldbetrag verschwunden war. Trotz sofortiger Nachsuche auf dem Parkplatz und Nachfrage im Einkaufsmarkt konnte die Geldbörse nicht wieder aufgefunden werden, so dass davon ausgegangen werden muss, dass sie von einem bisher unbekannten Täter unterschlagen wurde. Hinweise bitte an die Polizei in Uslar, Tel.: 05571/926000.

