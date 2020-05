Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Mehrere Anzeigen nach Verkehrskontrollen

Offenburg (ots)

Nach Verkehrskontrollen am Mittwoch durch Beamte des Verkehrsdienstes Offenburg müssen sich nun mehrere Verkehrsteilnehmer wegen verschiedener Ordnungswidrigkeiten verantworten. In der Zeit zwischen 8:30 Uhr bis 10 Uhr mussten im Südring, an der Abfahrt zur Badstraße, drei Fahrzeugführer wegen unzureichender Ladungssicherung beanstandet werden. Ein Autofahrer war ohne angelegten Sicherheitsgurt unterwegs und zwei kontrollierte Fahrer konnten während der Fahrt ihre Finger nicht vom Handy lassen. Zwischen 10 Uhr und 12:30 Uhr konnten in der Ortenberger Straße/Schwarzwaldstraße gleich 31 Verstöße festgestellt werden. Während an der Kontrollstelle 15 Gurtmuffel nun mit einem Bußgeld rechnen müssen, telefonierten neun Fahrzeugführer mit ihrem Handy und erwarten außer einem Bußgeld auch einen Punkt in Flensburg. An einem Auto war die TÜV-Plakete abgelaufen, zwei konnten die erforderlichen Fahrzeugpapiere nicht vorweisen und an vier Fahrzeugen musste die Ladung genauer unter die Lupe genommen werden.

/ph

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781 - 211211

E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell