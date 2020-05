Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Hügelsheim - Brand fordert Leichtverletzte

Hügelsheim (ots)

Offenbar aufgrund eines technischen Defektes geriet am Mittwochnachmittag ein Gefrierschrank, der auf dem Balkon eines Hauses in der Straße `Hochfeldring´ stand, in Brand. Gegen 15:20 Uhr wurden die Leitstellen der Feuerwehr und der Polizei von dem Brand in dem Mehrfamilienhaus durch mehrere Anrufe in Kenntnis gesetzt. Durch den entstandenen Qualm wurden offenbar zwei Bewohner durch Rauchgase leicht verletzt. Gegen 15:45 Uhr war das Feuer durch die Wehren Hügelsheim, Rheinnmünster, Baden-Baden und Sinzheim, die mit insgesamt 10 Fahrzeugen im Einsatz waren, unter Kontrolle. Der Rettungsdienst war ebenfalls vorsorglich mit mehreren Einsatzfahrzeugen vor Ort. Derzeit sind letzte Einsatzkräfte mit Nachlöscharbeiten beschäftigt. Der Sachschaden, der sich hauptsächlich auf Glasschäden und das Kühlgerät an sich erstrecken dürfte, kann derzeit noch nicht abgeschätzt werden.

/rs

