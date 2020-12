Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Tageswohnungseinbruch

UslarUslar (ots)

USLAR-BOLLENSEN (js) Zwischen dem 08.12.20, 12.30 Uhr, und dem 09.12.20, 11.00 h, drangen bisher unbekannte Täter gewaltsam in ein unbewohntes Einfamilienhaus im Rotdornweg in Bollensen ein. Im Inneren wurden Schränke durchwühlt und Dekowaffen von den Wänden entwendet. Die Schadenshöhe ist noch nicht bekannt. Die Ermittlungen dauern an. Hinweise bitte an die Polizei in Uslar, Tel.: 05571/926000.

