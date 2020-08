Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: PI Grünstadt - Schlägerei im "Bistro"

Grünstadt, Obersülzer Straße - 16.08.2020, 03:30 Uhr (ots)

Gegen 03:30 Uhr wurde eine Schlägerei im Bistro am "Polizeikreisel" gemeldet. Nach vorausgegangenen Streitigkeit soll ein bislang unbekannter Täter einem 25-Jährigen aus Grünstadt ein Glas ins Gesicht geschlagen haben. In der Folge soll ein weiteres Glas auch in Richtung des Unbekannten geflogen sein, ohne diesen zu treffen. Der unbekannte Aggressor konnte das Lokal vor Eintreffen weiterer Polizeikräfte unerkannt verlassen. Der Geschädigte erlitt erhebliche Verletzungen im Gesicht (u.a. Schnittverletzungen) - er musste ins Krankenhaus verbracht werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

Sigfried Doll

Polizeiinspektion Grünstadt

Telefon 06359 93120

Email: pigruenstadt@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell