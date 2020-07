POL-OH: Verkehrsunfallflucht - Wildunfall

Polizeipräsidium Osthessen

Bebra - Bereits am Montag (20.07.), gegen 11:30 Uhr, ereignete sich in der Eichendorffstraße in Höhe Hausnummer 46, ein Verkehrsunfall, bei dem ein jugendlicher Radfahrer auf ein parkendes Fahrzeug aufgefahren ist. Dabei entstand am geparkten Fahrzeug Sachschaden in Höhe von circa 2000 Euro am geparkten Fahrzeug. Der Vorfall wurde von einer Zeugin beobachtet, jedoch konnte der Jugendliche, welcher auf 12 Jahre geschätzt wird, noch nicht ermittelt werden. Eine genauere Beschreibung des Jugendlichen war nicht möglich.

Wildunfall

Bad Hersfeld - Am Freitagabend (24.07.), gegen 20:40 Uhr, befuhr eine 32-jährige Fahrerin eines Seat Leon die B 27 von Bad Hersfeld kommend in Richtung Fulda. Kurz hinter der Ortschaft Meisenbach (B 27) überquerte ein Reh die Fahrbahn. Trotz Gefahrenbremsung konnte ein Zusammenstoß nicht verhindert werden. Das Tier verendete. Am Fahrzeug entstand Sachschaden von rund 3.000 Euro.

