Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Einbruch in Schule - Täter festgenommen

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Frauenteichstraße

01.05.2021, 00.40 Uhr

Unbekannte haben versucht, am frühen Samstagmorgen in eine Schule in der Frauenteichstraße einzubrechen. Ein aufmerksamer Zeuge hatte gegen 00.40 Uhr verdächtige Geräusche wahrgenommen und beobachten können, wie zwei Personen, sich an einem Fenster der Schule zu schaffen machten.

Der Zeuge alarmierte die Polizei und gab den Beamten eine Beschreibung der Täter durch. Als die Beamten vor Ort eintrafen hatten sich die Ganoven schon aus dem Staub gemacht. Bei der Begehung des Geländes entdeckten die Beamten an einem Gebäude eine zerstörte Fensterscheibe, allerdings war das entstandene Loch nicht dazu geeignet ins Innere des Gebäudes zu gelangen.

Wenig später konnten im Rahmen der Fahndung nach den Tätern, an der Braunschweiger Straße durch die Beamten zwei Personen angetroffen werden, auf die die Beschreibung des Zeugen zutraf.

Als die beiden Personen die Polizei erkannten, ergriff eine von ihnen sofort die Flucht. Die zweite Person konnte festgehalten werden. Es handelt sich bei der Person um einen 19 Jahre alten Wolfsburger, der laut Überprüfung zur Festnahme wegen versuchten Totschlags ausgeschrieben war. Er wurde festgenommen und der Justiz übergeben.

