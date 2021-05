Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Glasscheibe von Haustür eingetreten: Betrunkene Männer wehren sich gegen Festnahme

Kassel (ots)

Kassel-Mitte: Nachdem sie in der Nacht zum Sonntag in der Kurt-Schumacher-Straße die Glasscheibe einer Haustür eingetreten hatten, haben sich zwei offenbar betrunkene Männer gegen ihre Festnahmen gewehrt. Während sich ein derzeit in Kassel wohnender 31-Jähriger sofort gegenüber den Polizeistreifen aggressiv zeigte, versuchte sein 23 Jahre alter Begleiter aus Nieste anschließend die Festnahme zu verhindern. Dabei zog sich ein Bediensteter der Stadtpolizei Kassel, der den Polizeibeamten zur Unterstützung gekommen war, leichte Verletzungen zu. Gegen den 31-Jährigen wird nun wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt. Der 23-Jährige muss sich wegen versuchter Gefangenenbefreiung und Körperverletzung verantworten.

Wegen der Sachbeschädigung gerufen worden waren die Beamten des Polizeireviers Mitte gegen 23:30 Uhr. Eine Zeugin hatte der Polizei am Telefon von drei Männern berichtet, von denen einer die Scheibe der Haustür eingetreten haben soll. Bei der Fahndung waren die eingesetzten Streifen aufgrund der geltenden Ausgangsbeschränkungen sofort auf die einzige Dreiergruppe weit und breit aufmerksam geworden, auf die zudem die von der Zeugin abgegebene Beschreibung zutraf. Während sich einer der Männer in der Straße "Graben" zurückhaltend zeigte und seine Freunde zu beruhigen versuchte, zeigte sich der 31-Jährige von Beginn an aggressiv, wie die eingesetzten Beamten berichten. Auf die Festnahme, die der 23-Jährige anschließend aktiv zu verhindern versuchte, war die Streife der Stadtpolizei aufmerksam geworden, die die Beamten des Reviers Mitte im weiteren Verlauf unterstützte. Die beiden Festgenommenen wurden anschließend für die weiteren polizeilichen Maßnahmen zur Dienststelle gebracht. Die Ermittlungen gegen beide, auch wegen der Sachbeschädigung an der Haustür, dauern an.

