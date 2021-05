Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Zusammenstoß in Singerstraße: Unfallopfer ergreift die Flucht; Polizei bittet um Hinweise auf dunkelgrünes Cabriolet

Kassel (ots)

Nachdem ihm eine andere Autofahrerin im Kasseler Stadtteil Forstfeld am gestrigen Dienstagabend die Vorfahrt genommen hatte, ergriff das Unfallopfer mit seinem dunkelgrünen Sportwagen-Cabriolet mit beigefarbenem/ braunem Verdeck aus noch unbekannten Gründen die Flucht. Die Beamten der Unfallfluchtgruppe der Kasseler Polizei ermitteln nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort und bitten um Hinweise auf den flüchtigen Fahrer.

Wie die aufnehmende Streife des Polizeireviers Ost berichtet, ereignete sich der Zusammenstoß gegen 18:30 Uhr an der Kreuzung Singerstraße/ Kolpingstraße. Eine 72-Jährige aus dem Landkreis Kassel, die vom Schröderplatz in Richtung Kolpingstraße mit einem BMW Mini unterwegs war, hatte dem von rechts kommenden dunkelgrünen Pkw an der Kreuzung offenbar die Vorfahrt genommen, woraufhin beide Autos zusammengestoßen waren. Während die BMW-Fahrerin an der Unfallstelle anhielt, war der andere Fahrer unmittelbar nach der Kollision auf der Singerstraße in Richtung Lindenbergstraße geflüchtet. Der Sportwagen war nach Angaben der 72-Jährigen zuvor mit hoher Geschwindigkeit in die Kreuzung eingefahren und später auch geflüchtet. Das Cabriolet, dessen Kennzeichen nicht bekannt ist, dürfte im Frontbereich einen sichtbaren Schaden davongetragen haben. Der Schaden an dem BMW Mini beläuft sich auf rund 6.000 Euro.

Zeugen, die den Ermittlern Hinweise auf den geflüchteten Pkw oder dessen Fahrer geben können, melden sich bitte unter Tel.: 0561-9100.

Ulrike Schaake

Pressesprecherin Tel.: 0561 - 910 1021

