Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis: Rowdy gefährdet Straßenverkehr in Wiesloch - Polizei sucht Zeugen

Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Durch überhöhte Geschwindigkeit und außerordentlich rücksichtlose Fahrweise gefährdete der Fahrer eines weißen Pkws den Verkehr am Freitagnachmittag gegen 17.45 Uhr. In der Schwetzinger Straße in Richtung Walldorf fuhr er erst mehrmals dicht auf das Fahrzeug einer 35-jährigen Frau auf, um sie dann nach einem waghalsigen Überholmanöver zu einer Vollbremsung zu nötigen. Ein Auffahrunfall konnte gerade noch verhindert werden. Bei dem Fahrzeug soll es sich um einen weißen Mittelklassewagen mit Heidelberger Kennzeichen handeln. Der dunkelhaarige Fahrer wird auf ca. 35 bis 45 Jahre geschätzt. Zeugen, die Hinweise zu dem unbekannten Fahrzeug und dessen Fahrer geben können oder selbst durch diesen bedrängt wurden, melden sich bitte unter der Rufnummer 06222/5709-0 beim Polizeirevier Wiesloch.

