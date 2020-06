Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Lobbach-Waldwimmersbach: Firmeneinbruch; Tresor aufgeflext; Zeugen gesucht

Lobbach-Waldwimmersbach (ots)

Zwischen Samstagabend, 19.30 Uhr, und Montagmittag, 11.40 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter in eine Firma im "Spitzäcker" im Ortsteil Waldwimmersbach ein und machten sich am Tresor zu schaffen. Nachdem sie ihn aufgeflext hatten, entnahmen die Eindringlinge das Bargeld. Wieviel entwendet wurde, steht noch nicht fest. Nach den ersten Ermittlungen waren die Täter über eine eingeschlagene Scheibe ins Firmenbüro eingedrungen. Die Ermittlungen des Polizeireviers Neckargemünd dauern an. Zeugen werden gebeten, sich unter Tel.: 06223/9254-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Norbert Schätzle

Telefon: 0621 174-1102

E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell