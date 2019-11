Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl: Gartenhütte abgebrannt

Recklinghausen (ots)

Am Sonntag, gegen 04:00 Uhr, wurde der Brand einer Gartenhütte an der Kampstraße gemeldet. Das Feuer griff auch auf eine angrenzende Hütte über. Diese wurde allerdings nur im Außenbereich beschädigt. Die erste Hütte brannte komplett ab. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Hinweise nimmt das zuständige Kriminalkommissariat unter der 0800 2361 111 entgegen.

