Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Nach Diebstahl von Fiat Punto am Brasselsberg: Täter verursacht Unfall in Niederzwehren und flüchtet; Zeugen gesucht

Kassel (ots)

Kassel:

Ein bislang unbekannter Täter hat am gestrigen Dienstag in der Kasseler Ahrensbergstraße einen schwarzen Fiat Punto gestohlen. Noch bevor die Besitzerin den Diebstahl ihres geparkten Pkw bemerkte, war der Wagen am Nachmittag an einem Unfall in der Frankfurter Straße beteiligt und anschließend von der Unfallstelle geflüchtet. Die Kasseler Kripo sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf den Verbleib des gestohlenen Fiat Punto oder auf den Täter geben können.

Abgestellt hatte die Autobesitzerin ihren 13 Jahre alten Fiat mit dem Kennzeichen KS-SN 2001 in der Ahrensbergstraße am gestrigen Dienstagmorgen gegen 11:30 Uhr. Wie der Autodieb genau vorgegangen ist, ist derzeit noch nicht abschließend geklärt.

Der Unfall in Niederzwehren ereignete sich am Nachmittag um 15:25 Uhr. Wie die aufnehmende Streife der Verkehrsüberwachung berichtet, war ein 26-jähriger Opelfahrer auf der Frankfurter Straße in stadtauswärtige Richtung unterwegs und musste zunächst aufgrund stockenden Verkehrs anhalten. Als er wieder anfuhr, kam plötzlich der schwarze Fiat Punto von rechts aus der Horst-Dieter-Jordan-Straße. Nachdem die beiden Fahrzeuge kollidiert waren, überquerte der Fiat die Gleise und fuhr in Richtung Innenstadt davon, ohne sich um den angerichteten Schaden von knapp 1.000 Euro zu kümmern. Der Opelfahrer beschrieb den Polizisten einen etwa 30 Jahre alten Mann am Steuer des gestohlenen Punto, der schwarze Haare und ein südländisches Erscheinungsbild hatte. Der Pkw dürfte an der linken Fahrzeugseite einen sichtbaren Schaden davongetragen haben.

Die eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen nach dem gestohlenen Fiat verliefen bislang ohne Erfolg. Zeugen, die Beobachtungen im Zusammenhang mit dem Autodiebstahl oder der Unfallflucht gemacht haben und den Ermittlern des Kommissariats 21/22 Hinweise auf den Täter geben können, melden sich bitte unter Tel.: 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.

Ulrike Schaake

Pressesprecherin Tel.: 0561 - 910 1021

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell