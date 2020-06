Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Radschrauben gelöst

Zeugen gesucht

Langenfeld/Kreis MYK (ots)

In der Nacht von Sonntag, 31.05.2020 auf Montag, 01.06.2020, wurden in der Sabergstraße in Langenfeld an einem Pkw vier von fünf Radschrauben des linken Vorderrades gelöst. Der Geschädigte hatte seinen PKW am Straßenrand vor seinem Wohnhaus geparkt und bemerkte am Morgen glücklicherweise noch rechtzeitig die gelockerten Schrauben.

Hinweise zu der Tat oder möglichen verdächtigen Personen, die dort beobachtet wurden, bitte an die Polizeiinspektion Adenau unter 02691-9250.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Adenau

Telefon: 02691-9250

www.polizei.rlp.de/pd.mayen



