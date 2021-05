Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: "Give Box" am Tannenwäldchen abgebrannt: Polizei sucht Zeugen

Kassel (ots)

Kassel-Vorderer Westen:

In der Nacht zum gestrigen Donnerstag wurden Feuerwehr und Polizei gegen 00:20 Uhr zum Brand einer sogenannten "Give Box" am Kasseler Tannenwäldchen gerufen. Trotz der schnell eingeleiteten Löscharbeiten der Feuerwehr brannte die Holzkonstruktion an der Kölnischen Straße, nahe der Aschrottstraße, fast vollständig ab. Auch die darin befindlichen Gegenstände wie Bücher, Kleidung und Kinderspielzeug fielen den Flammen zum Opfer. Der entstandene Gesamtsachschaden beläuft sich auf mindestens 1.000 Euro. Nach derzeitigem Ermittlungsstand deutet vieles drauf hin, dass die Holzbox, die von Anwohnern zum Austausch nicht mehr benötigter Dinge errichtet worden war, mutwillig in Brand gesetzt wurde. Wie zwei Zeuginnen der aufnehmenden Streife des Polizeireviers Mitte schilderten, hatte kurz vor dem Brand eine scheinbar stark alkoholisierte Person im Bereich der "Give Box" randaliert und laut geschrien. Es soll sich vermutlich um eine Frau im Alter von etwa 60 Jahren mit grauen halblangen Haaren gehandelt haben, die ca. 1,75 Meter groß war und eine braune Jacke trug. Die sofort eingeleitete Fahndung nach der verdächtigen Person verlief ohne Erfolg.

Zeugen, die den Beamten der Regionalen Ermittlungsgruppe Hinweise auf die Brandentstehung oder mutmaßliche Täter geben können, melden sich bitte unter Tel.: 0561-9100 bei der Kasseler Polizei.

