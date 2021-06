Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Exhibitionist an Haltestelle "Friedenskirche" festgenommen

Kassel (ots)

Kassel-Vorderer Westen:

Ein alkoholisierter Exhibitionist hat am gestrigen Montagnachmittag zahlreiche Passanten im Vorderen Westen in Kassel belästigt. Eine zum Ort des Geschehens geeilte Streife des Polizeireviers Mitte nahm den 55-jährigen Mann fest. Gegen ihn wird nun wegen exhibitionistischer Handlungen ermittelt.

Mehrere Passanten hatten den Mann mit nacktem Oberkörper und heruntergelassener Hose gegen 14 Uhr an der Haltestelle "Friedenskirche" gesehen und über den Notruf die Polizei alarmiert. Wie sie übereinstimmend schilderten, liege der Exhibitionist am Boden und nehme sexuelle Handlungen an sich vor. Für den durch die Anrufer beschriebenen und nun bekleideten Tatverdächtigen klickten nur wenige Minuten später in der Elfbuchenstraße die Handschellen. Der wohnsitzlose 55-Jährige, bei dem ein Atemalkoholtest 1,2 Promille ergab, musste die Streife anschließend auf das Revier begleiten. Erst nach den polizeilichen Maßnahmen wurde er auf freien Fuß entlassen. Die Ermittlungen gegen ihn dauern an.

