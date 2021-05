Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Wohnungsdurchsuchung führt zum Fund von Cannabis-Plantage im Arbeitszimmer

Kassel (ots)

Kassel-Mitte:

Nach einem Hinweis auf einen möglichen Drogenhandel haben Beamte des Polizeireviers Mitte am Freitagnachmittag die Wohnung eines 23-jährigen Mannes in der Kasseler Innenstadt durchsucht. Hierbei fanden die Polizisten im Arbeitszimmer der Wohnung in einem Mehrparteienhaus eine professionell angelegte Cannabis-Plantage. Die sogenannte Indoor-Plantage beherbergte neben 22 noch nicht abgeernteten Pflanzen im Blütenstadium auch umfangreiche Anbauutensilien wie Abluftanlagen, Ventilatoren und Lampen. Darüber hinaus fanden die eingesetzten Beamten knapp 3.500 Euro Bargeld, das mutmaßlich aus Drogengeschäften stammt. Das Geld, die etwa 50 Zentimeter hohen Pflanzen sowie das aufgefundene Aufzuchtzubehör wurden sichergestellt. Den 23-Jährigen nahmen die Beamten in der Wohnung fest und brachten ihn für die weiteren polizeilichen Maßnahmen auf das Revier. Er muss sich nun wegen illegalen Anbaus von Betäubungsmitteln verantworten. Die weiteren Ermittlungen führen die Beamten des Kommissariats 34 der Kasseler Kripo.

