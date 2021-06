POL-KS: Motorradfahrer bei Unfall in Niestetal schwer verletzt

Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

Niestetal (Landkreis Kassel):

Am gestrigen Montagabend ereignete sich auf der Hannoverschen Straße in Niestetal-Sandershausen ein Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einem Motorrad, bei dem der Zweiradfahrer schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt wurde. Ein Rettungswagen brachte den 58-jährigen Mann aus Kassel anschließend in ein Krankenhaus.

Wie die am Unfallort eingesetzten Beamten des Polizeireviers Ost zum Unfallhergang berichten, ereignete sich der Zusammenstoß gegen 21:20 Uhr in Höhe der Hannoverschen Straße 48. Der Kradfahrer war dort von Kassel kommend in Richtung Landwehrhagen unterwegs. Der Autofahrer, ein 22-Jähriger aus Kassel, stand mit seinem Renault in einer Parklücke rechtsseitig der Fahrbahn. Als er von dem Parkplatz auf die Straße fuhr, übersah er offenbar den von hinten kommenden Motorradfahrer, woraufhin beide Fahrzeuge zusammenstießen. Den Schaden an dem Renault beziffern die eingesetzten Beamten auf ca. 3.000 Euro. Am Krad, das nicht mehr fahrbereit war, war ein Schaden von etwa 3.500 Euro entstanden.

