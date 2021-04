Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfallflucht - Aufgefahren - Zu schnell unterwegs

Aalen (ots)

Ellwangen: Unfallflucht

Am Freitag um 9 Uhr stellte eine 49-jährige Frau ihren VW Touran auf dem Kundenparkplatz eines Discounters in der Siemensstraße ab. Als sie gegen 9:15 Uhr zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie fest, dass in der Zwischenzeit ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer gegen ihr Fahrzeug fuhr und sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle entfernte. Der Unfallverursacher hinterließ einen Schaden in Höhe von etwa 2500 Euro. Hinweise in dieser Sache nimmt das Polizeirevier Ellwangen unter der Rufnummer 0791 / 9300 entgegen.

Ellwangen: Aufgefahren

Am Freitag um 10:15 Uhr kam es zu einem Auffahrunfall an der Kreuzung der Rosenberger Straße zur Haller Straße. Ein 55-jähriger PKW-Lenker erkannte zu spät das stehende Auto vor ihm und fuhr auf. Der entstandene Schaden wird auf etwa 2000 Euro geschätzt.

Untereschneidheim: Zu schnell unterwegs

Am Freitag zwischen 08:30 Uhr und 09:40 Uhr wurde auf der Landesstraße 1060, zwischen Zöbingen und Röhlingen, eine Geschwindigkeitsmessung durchgeführt. In dieser Zeit wurden insgesamt 50 Fahrzeuge überprüft. Hierbei kam es lediglich zu einem Verstoß. Allerdings war dieser BMW, der von einem 30-Jährigen gelenkt wurde, deutlich zu schnell unterwegs. Anstatt der erlaubten 100 Stundenkilometer zeigte das Messgerät, nach Abzug der Toleranz, 160 Stundenkilometer an. Den Fahrer erwartet nun ein Bußgeld, sowie Strafpunkte und ein Fahrverbot.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell