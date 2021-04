Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Motorradkontrollen & Einbrüche

Aalen (ots)

Rems-Murr-Kreis: Motorradkontrollen

Die Motorradsaison hat bereits für sehr viele Biker begonnen. Auch an diesem Wochenende werden sicherlich wieder einige Motorradfahrer auf unseren Straßen unterwegs sein und ihre Ausfahrt genießen! Leider besteht für die Zweiradfahrer ein sehr hohes Risiko, bei Verkehrsunfällen schwer oder tödlich verletzt zu werden. Im letzten Jahr registrierte das Polizeipräsidium Aalen 429 schwere Motorradunfälle. 65 Prozent dieser Unfälle war auf überhöhte Geschwindigkeit zurückzuführen. Und bei 351 Unfällen wurden Unfallbeteiligte verletzt. Sechs dieser Motorradfahrer ließen im zurückliegenden Jahr auf der Straße ihr Leben. Jedes Einzelschicksal ist eines zu viel, weshalb die Verkehrsbehörden und Polizei alles daran setzen, diese schweren Unfälle zu verhindern. In diesem Jahr war ein Streckenabschnitt auf der Kreisstraße 1819 im Bereich der Gemeinde Spiegelberg wieder sehr unfallträchtig. Zwei Motorradfahrer schätzten jeweils die Kurvenverläufe falsch ein und stürzten bei nicht den Straßenverhältnissen angepassten Geschwindigkeiten. Beide wurden bei den Unfällen schwer verletzt und mussten mit Rettungshubschraubern in Kliniken verbracht werden. Um derartig schweren Unfällen vorzubeugen, wird die Polizei auch an diesem Wochenende auf den beliebten "Motorradstrecken" unterwegs sein und entsprechende Kontrollen, auch zur Überwachung der Geschwindigkeiten, durchführen. Bitte fahrt vorsichtig! Die Polizei Aalen wünscht Ihnen ein schönes unfallfreies Maiwochenende!

Oppenweiler: Einbrüche

In der Nacht zum Freitag wurde in der Talstraße sowie in der Fabrikstraße in zwei Gewerbebetriebe eingebrochen. Auf Grund der örtlichen und zeitlichen Nähe ist von einem Tatzusammenhang auszugehen. Auch die Vorgehensweise der Einbrecher bei den beiden Einbrüchen war sehr ähnlich. Sie stiegen über eingeschlagene Fenster in die Betriebsräume ein und entwendeten aufgefundenes Bargeld. In einem der Tatorte wurde auch ein vorgefundener Möbeltresor aufgebrochen. Letztlich erbeuten die Diebe Bargeld in Höhe von mehreren tausend Euro. Die Polizei in Sulzbach hat die Ermittlungen zu den Vorfällen übernommen und bittet nun unter Tel. 07193/352 um sachdienliche Hinweise.

