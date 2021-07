Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (A81 Villingen-Schwenningen) Fiat-Fahrerin kommt von der Straße ab

VS-Schwenningen (ots)

Ein 28-jährige Fiat-Fahrerin ist am Sonntagabend an der Autobahnauffahrt Villingen-Schwenningen von der Straße abgekommen, nachdem sie zuvor ins Schleudern geriet. Die Frau wurde bei dem Unfall am Kopf verletzt und im Anschluss mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht. An dem älteren Kleinwagen entstand ein Schaden von 500.- Euro. Weshalb sie ins Schleudern geriet, ist noch unklar.

