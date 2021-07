POL-KN: (Schramberg-Schönbronn, RW) Autobrand schnell gelöscht

Polizeipräsidium Konstanz

Ein brennender Mercedes-Van ist am späten Sonntagabend schnell gelöscht worden. Nachbarn hatten das Feuer aus dem Motorraum gegen 23 Uhr entdeckt und sofort per Notruf gemeldet. Einer der Nachbarn griff beherzt nach dem Gartenschlauch, eine eintreffende Polizeistreife unterstützte mit dem Feuerlöscher bis die Feuerwehr mit 15 Einsatzkräften und vier Fahrzeugen eintraf. Ein Schaden an dem Wohnhaus entstand nach erster Betrachtung durch den Brand nicht. Die Polizei geht nach jetzigem Stand der Ermittlungen von einer Brandstiftung an dem Fahrzeug aus. Sie überprüft derzeit einen Tatverdächtigen. Die Schadenshöhe an dem Mercedes-Van, an dem der komplette Motoraum ausgebrannt ist, kann noch nicht genau beziffert werden.

