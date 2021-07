Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Dunningen-Seedorf, RW) Mitsubishi contra Ford

Seedorf (ots)

In der Freudenstädter Straße sind am Montagmorgen ein Mitsubishi und ein Ford zusammengestoßen. Ein 62 Jahre alter Mitsubishi-Fahrer kam mit seinem Auto "Vom Schafhof" und wollte die Freudenstädter Straße überqueren. Dort kam aber im gleichen Moment eine 76-Jährige in ihrem Ford, die Vorfahrt hatte. Beim Unfall entstand ein Blechschaden, den die Polizei auf deutlich über 10.000 Euro schätzt. Beide Autos waren danach nicht mehr fahrbereit, weswegen sie abgeschleppt werden mussten. Die Autoinsassen blieben unverletzt.

