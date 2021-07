Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Sulz-Glatt, RW) Fahrradsatteltaschen nach Café-Besuch spurlos verschwunden

Sulz-Glatt (ots)

Zwei relativ hochwertige Satteltaschen an einem Fahrrad, das im Innenhof des Wasserschlosses stand, haben am Samstag zwischen 11 und 12 Uhr unfreiwillig den Besitzer gewechselt. Obwohl das Rad beim Besuch des Cafés in Sichtweite der 62-jährigen Schweizer Besitzerin war, gelang es einem Unbekannten, die schwarz-lindgrünen Taschen der Marke "Vaude" in einem günstigen Moment wegzunehmen. In den Taschen waren persönliche Gegenstände, Wechselkleidung und ein Ladegerät. Hinweise zu dem Diebstahl nimmt die Polizei Oberndorf unter Telefon 07423 8101-0 entgegen.

