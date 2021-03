Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Schwarzarbeiter an Weiterreise gehindert

Bautzen (ots)

Fahnder der Gemeinsamen Fahndungsgruppe Bautzen stoppten am 23. März 2021 auf dem Autobahnrastplatz "Oberlausitz" einen polnischen PKW, welcher mit fünf Ukrainern im Alter von 35 bis 47 Jahren besetzt war. Auf Nachfragen geben die Männer an, dass sie für eine polnische Firma in Deutschland arbeiten gehen wollen. Die dafür erforderlichen Dokumente konnte keiner der Fünf vorweisen. Sie wurden in Gewahrsam genommen und nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen nach Polen zurückgeschoben.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ebersbach, übermittelt durch news aktuell