Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Vöhrenbach-Urach

Schwarzwald-Baar-Kreis) Motorradbrand (04.07.2021)

Vöhrenbach (ots)

Eine sonntägliche Ausfahrt hat sich ein Motorradfahrer aus Urach am Sonntag gegen 15 Uhr anders vorgestellt. Nur wenige Meter nach der Abfahrt von Zuhause bemerkte ein 57-jähriger BMW Fahrer am Rücken starke Hitze. Als er sich umdrehte sah er, dass am Heck seiner Maschine Flammen züngelten. Der Mann hielt sofort an und versuchte, mit seiner Jacke die Flammen auszuschlagen, was ihm jeodch nicht gelang. Das 22 Jahre alte Motorrad brannte völlig aus. Der Sachschaden beläuft sich nach Schätzungen der Polizei auf rund 2.000 Euro.

