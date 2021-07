Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schramberg, RW) Drei Autos im Vorbeifahren ramponiert - Unfallzeugen gesucht

Schramberg (ots)

Wegen Unfallflucht ermittelt die Polizei seit vergangenen Sonntag, weil in der Schiltachstraße drei Autos, die dort geparkt waren, von einem Unbekannten vermutlich im Verbeifahren beschädigt worden sind. An einem Golf wurde der Spiegel abgerissen, ebenso an einem Opel und einem Peugeot, der am hinteren Kotflügel zudem im Lack noch einen Streifschaden auswies. Die Polizei hat eine Spurensicherung durchgeführt und hellgrüne bis gelbliche Farbantragungen festgestellt. Sie geht davon aus, dass auch das Fahrzeug der Unfallverursachers Streifspuren aufweist. Hinweise zum Verursacher nimmt die Polizei Schramberg unter Telefon 07422 2701-0 entgegen.

