Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg-Ramtel: Unfallflucht in der Gerlinger Straße

Ludwigsburg (ots)

Nach einer Unfallflucht, die sich am Mittwoch gegen 14.40 Uhr in der Gerlinger Straße in Ramtel ereignete, sucht das Polizeirevier Leonberg, Tel. 07152 605-0, noch Zeugen. Ein noch unbekannter Fahrzeuglenker war in der Gerlinger Straße in Fahrtrichtung der Bundesautobahn unterwegs. Obwohl die Fahrbahn aufgrund einer Engstelle und einem geparkten Fahrzeug zusätzlich verengt wurde, hielt der Unbekannte nicht an, sondern fuhr weiter. Ein entgegenkommender 18-jähriger Mercedes-Fahrer musste, um einen Zusammenstoß zu verhindern, nach rechts ausweichen und prallte gegen die Bordsteinkante. Die Räder der rechten Fahrzeugseite wurden hierbei derart beschädigt, dass der PKW nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste. Der Unbekannte, der vermutlich einen blauen PKW lenkte, setzte seine Fahrt unbeirrt fort. Der Sachschaden wurde auf etwa 2.000 Euro geschätzt.

