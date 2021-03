Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Merfelder Straße

Pedelec-Fahrer bei Unfall verletzt

Coesfeld (ots)

Schwere Verletzungen zog sich ein Pedelec-Fahrer bei dem Zusammenstoß mit einem Auto am Donnerstag Nachmittag zu. Der 58-jährige Dülmener befuhr gegen 16.15 Uhr mit seinem Pedelec die Merfelder Straße in Richtung Borkener Straße. Eine 74-jährige Dülmenerin befuhr zur gleichen Zeit den Dalweg in Richtung Coesfelder Straße. Im Kreuzungsbereich Merfelder Straße/Dalweg kam es zum Zusammenstoß zwischen Pedelec und Auto. Dabei kam der Pedelecfahrer zu Fall und verletzte sich. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell