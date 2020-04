Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Reichenau-Waldsiedlung) Diebstahl eines Altkleidercontainers - Zeugenaufruf (03.03.2020-17.04.2020)

Reichenau-Waldsiedlung, Lkrs. KN (ots)

Am vergangenen Freitag wurde bei der Polizei den Diebstahl eines Altkleidercontainers des Malteser Hilfsdienstes angezeigt. Der Container war im Spechtweg in der Waldsiedlung aufgestellt gewesen und zuletzt am 03.03.2020 geleert worden. Der große Container muss zwischen Anfang März und letzten Freitag mit einem größeren Transportfahrzeug abtransportiert worden sein. Personen, die den Vorfall beobachtet oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Allensbach, Tel. 07533/97149, zu melden.

Rückfragen bitte an:

Tatjana Deggelmann

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1014

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell