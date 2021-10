Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Einschleichdiebstahl - Polizei sucht Zeugen

Ratzeburg (ots)

12. Oktober 2021 | Kreis Stormarn - 11.10.2021 - Ahrensburg

Gestern (11.10.2021), im Zeitraum vom 12.00 Uhr bis 13.15 Uhr, wurde in der Hamburger Straße in Ahrensburg ein Einschleichdiebstahl in ein Einfamilienhaus begangen.

Die Bewohnerin befand sich im o.g. Zeitraum vor ihrem Haus und bekam nicht mit, dass unbekannte Täter durch eine unverschlossene Tür das Haus betraten und die Räumlichkeiten nach Diebesgut durchsuchten. Der oder die Täter entkamen unerkannt mit Schmuck und einer geringen Menge Bargeld.

Die Kriminalpolizei Ahrensburg hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen. Wer hat während des angegebenen Tatzeitraumes im Bereich der Hamburger Straße in der Nähe der Theodor-Storm-Straße auffällige Personen oder Fahrzeuge beobachtet, die mit der Tat in Verbindung stehen könnten? Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit den Beamten unter der Telefonnummer 04102/809-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell