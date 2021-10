Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Wer ist gefahren?

Ratzeburg (ots)

08. Oktober 2021 | Kreis Stormarn - 07.10.2021 - Ahrensburg

Gemeinsame Medieninformation der Staatsanwaltschaft Lübeck und der Polizeidirektion Ratzeburg

Nach einer Trunkenheitsfahrt am Montagnachmittag (11.Oktober 2021) in Steinburg bleibt zu ermitteln, wer am Steuer des Fiat Doblo gesessen hat - ein 46-Jähriger oder sein 39-jähriger Bekannter. Betrunken waren beide Personen.

Gegen 14:45 Uhr alarmierte ein Zeuge die Polizei, nachdem er ein im Graben steckenden Pkw beobachtet hatte. Bei der Überprüfung der Personen durch die Beamten, stellte sie bei Beiden deutlichen Atemalkoholgeruch fest. Es konnte allerdings nicht zweifelsfrei festgestellt werden, wer von Beiden gefahren war. Ein Atemalkoholtest ergab bei dem Älteren einen vorläufigen Wert von 3,16 Promille, der Jüngere, der zudem keinen Führerschein besaß, pustete 1,95 Promille. In Absprache mit der Staatsanwaltschaft Lübeck wurde bei beiden Männern die Entnahme einer Blutprobe angeordnet. Es bleibt nun zu ermitteln, welcher der Beschuldigter der Fahrer war. - Zu viel Alkohol im Blut hatten beide.

