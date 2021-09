Polizei Coesfeld

POL-COE: Nottuln, Darup, Nieresch

Unfallflucht

Coesfeld (ots)

Am 23.09.2021, in dem Zeitraum von 11.50 Uhr bis 15.40 Uhr, beschädigte ein unbekannter Fahrzeugführer den geparkten VW Passat einer 38-jährigen Nottulnerin. Das Auto war in einem Wendehammer an der Straße "Nieresch" in Darup geparkt.

Hinweise bitte an die Polizei in Dülmen unter 02594-7930.

