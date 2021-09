Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Lilienstraße

Verkehrsunfallflucht

Coesfeld (ots)

Am 23.09.2021, gegen 11.30 Uhr stellte ein 50-jähriger Dülmener einen Unfallschaden an seinem hinteren linkten Kotflügel seines Audis fest. Diesen hatte er einen Tag zuvor, gegen 19.45 Uhr, am rechten Fahrbahnrand der Lilienstraße in Dülmen geparkt.

Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.

Hinweise an die Polizei in Dülmen unter 02594-7930.

