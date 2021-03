Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Verkehrsunfallflucht durch einen Sprinter, Paketdienst

Bingen am Rhein (ots)

Am 26.03.2021 wurde gegen 12.41 Uhr in Bingen-Büdesheim, Raiffeisenstraße in Höhe des Anwesens Nr. 76, ein geparkter PKW der Marke VW durch einen Sprinter eines Paketzustellers beschädigt. Der Sprinter hatte am VW den Außenspiegel abgefahren und der Fahrer hätte dies auch eigentlich merken müssen, so die Unfallzeugen. Leider konnte jedoch kein amtliches Kennzeichen gemerkt bzw. notiert werden, so dass die Polizei die Mithilfe aus der Bevölkerung benötigt. Ihre Polizeiinspektion Bingen können sie wie gewohnt unter der bekannten Nummer 06721-9050 telefonisch erreichen.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Kreuznach, übermittelt durch news aktuell