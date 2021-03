Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Zusammenstoß zwischen zwei Fahrradfahrern

Bad Kreuznach (ots)

Am 24.03.21 gegen 16:15 Uhr befuhr eine 15 jährige Radfahrerin den Radweg entlang der Nahe in Bad Münster am Stein. An einer Engstelle im Bereich der Unterführung der Bahngleise stieß sie mit einem entgegenkommenden männlichen Radfahrer zusammen. Beide Fahrradfahrer stürzten. Der Unfall wurde von mehreren Passanten beobachtet. Ein Personalienaustausch fand zwischen den Unfallbeteiligten nicht statt. Die Radfahrerin meldete den Unfall am 25.03.21 bei der Polizei Bad Kreuznach. Die Polizei Bad Kreuznach bittet Zeugen des Vorfalles sowie den unbekannten Fahrradfahrer sich bei ihr unter der Telefonnummer 0671/8811-0 zu melden.

