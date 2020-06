Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Hochwertigen Pkw entwendet

53909 Weilerswist (ots)

Als Mittwochabend (23.15 Uhr) ein 56-jähriger aus Weilerswist zu Bett ging, bemerkte er, wie sein in der Einfahrt stehender Pkw gestartet wurde. Er hatte am Abend wie immer seinen grauen BMW 630d in der Einfahrt zu seinem Haus an der Straße "Große Heide" abgestellt. Als er nach den Startgeräuschen aus dem Fenster schaute, erkannte er noch, wie sein Fahrzeug durch Diebe aus der Einfahrt gefahren wurde.

